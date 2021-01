Confirman el regreso a la pantalla de "Mini Espías" con una familia multicultural como protagonista

La poderosa familia se reunirá nuevamente y es que el director Robert Rodríguez está reiniciando su franquicia de aventuras y acción familiar, Spy Kids.

Skydance Media ha optado por los derechos para reinventar la franquicia junto con los productores originales Spyglass Media Group y el creador de Spy Kids, Robert Rodríguez. Rodríguez escribirá y dirigirá la película, que se cree gigará en torno a las aventuras de una familia multicultural muy parecida a la trama de las películas originales.

Spyglass es el propietario de la franquicia, pero Skydance actuará como estudio principal, supervisando el desarrollo y la producción. Gary Barber y Peter Oillataguerre de Spyglass serán los productores ejecutivos.

La franquicia original se lanzó en 2001 con Spy Kids, protagonizada por Antonio Banderas y Carla Gugino como padres y espías retirados. Cuando vuelven a la acción y los capturan, sus hijos, interpretados por Alexa Vega y Daryl Sabata, descubren la verdad sobre el pasado de sus padres y entran en acción para ayudar a salvarlos..

La serie evolucionó para incluir a toda la familia, todos ellos espías, en una serie de aventuras, incluyendo Spy Kids 2: La isla de los sueños perdidos de 2002, Spy Kids 3-D: Game Over de 2003 y Spy Kids de 2011: All the Time in the world.

Los detalles de la trama para el reinicio son escasos y no está claro si alguno de los personajes originales de la franquicia podría regresar a interpretar los queridos personajes.