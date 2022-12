The Weeknd, el exitoso artista canadiense anunció que visitará próximamente Chile como parte de su esperada gira internacional After Hours Til Dawn Tour, con la que también visitará distintos lugares de Sudamérica. Las entradas saldrán a la venta este jueves para el evento que se realizará en octubre próximo.

¿Cuál es el valor de las entradas y cuáles son las ubicaciones?

Las entradas más caras son las ubicaciones Pit Antes y Pit Pacifico con un valor de $296.000 más cargo, seguido de la entrada Pacifico Centro que tiene un costo de $186.000 + cargo.y la entrada Pacífico Sur Tritón cuesta $151.000 + cargo,

Mientras que la cancha Entel Andes y Cancha Entel Pacífico tienen un valor de $121.000 + cargo. Por otra parte, Andes tiene un valor de 106.00 más cargo, mientras que los tickets más económicos van desde los 66.000 hasta los 51.000 + cargo.

The Weeknd

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

DG Medios, productora que trae al artista, reveló que la venta de entradas comenzará este jueves 8 de diciembre a las 11 am a través del sistema Ticketmaster.

The Weeknd en Chile

After Hours Til Dawn Tour

La esperada gira del artista canadiense comenzó el 14 de junio de este año en Filadelfia y culminará el próximo 15 de octubre del 2023 en Chile, en el Estadio Bicentenario.

El nuevo tour también promociona sus últimos álbum de estudio After Hours (2020) y Dawn FM los cuales contienen temas como Gasoline, Take My Breath, A tale by Quincy, Sacrifice, Out of Time, Here We Go Again, How do i make you love me, Alone Again, Scared to Live, Escape From LA, Faith y Heartless entre otros.