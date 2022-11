¿Cuándo comienza la venta de entradas? The Weeknd confirma su concierto en Chile

The Weeknd, el exitoso artista internacional, acaba de realizar un anuncio que hizo muy felices a sus fans en territorio nacional. El intérprete de I Feel it Coming, reveló que visitará Sudamérica el próximo año como parte de su nueva gira After Hours Til Dawn Tour, arribando a territorio nacional en octubre próximo.

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

DG Medios, productora que trae al artista, confirmó que la preventa de entradas comenzará el próximo 6 de diciembre a las 11 am para clientes Entel y Scotiabank Chile a través del sistema Ticketmaster. Mientras que la venta general comenzará el 8 de diciembre a las 11.01 am.

After Hours Til Dawn Tour

El artista se presentará en el Estadio Bicentenario de la Florida el próximo 15 de octubre del 2023, como parte de su esperada nueva gira con la cual también promociona sus últimos álbum de estudio After Hours (2020) y Dawn FM

La nueva gira del artista canadiense comenzó el pasado 14 de julio en Filadelfia y finalizará con su concierto en territorio nacional.