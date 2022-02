La versión número 94 de los premios Oscars 2022 está cada vez más cerca de su fecha de realización, que será presentada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), honrará las mejores películas estrenadas entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2021. para llevarse a cabo en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California.

Ya fueron revelados los títulos nominados entre ellas están las de Mejor Película, Mejor Dirección (Jane Campion), Mejor Actor (Benedict Cumberbatch), Mejor Actriz Secundaria (Kristen Dunst) o Mejor Actor Secundario (Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee), “Tick, Tick…Boom!”, que es protagonizada por el querido actor Andrew Garfield y es nominado a mejor actor por esta cinta.

La gran mayoría de las producciones favoritas fueron seleccionadas en alguna de las 23 categorías existentes, hubo algunas películas, actores y directores que fueron olvidados en esta ocasión.



Algunos de los que quedaron en el olvido, Denis Villeneuve, Lady Gaga, Spider-Man: No Way Home, Caitriona Balfe de Belfast, Ben Affleck en The Tender Bar, La Crónica Francesa.

Sin duda será incierto quien podrá llevarse la estatuilla, ya que son filmes bastante buenos tanto en calidad de producción como actoral. Sin embargo, es un evento que se disfruta cada año en familia, ya que las diferentes Celebridades de Hollywood se encuentran presentes, pero ojo Chile no queda fuera por lo que fue nominado por su cinta "Bestia" a mejor cortometraje animado en estos Premios Oscar 2022.

¿Cuándo se realizará los Oscars 2022?

La versión número 94 se realizará el 27 de marzo del año 2022. Esta será la primera vez desde 2018 que la ceremonia se llevará a cabo en marzo para evitar conflictos con los Juegos Olímpicos de Invierno.