¿Estas preparado o preparada?. No te pierdas el film que llegará a entregarte una dosis de terror inolvidable.

Con un éxito internacional, el sorprendente largometraje de miedo, Terrifier, llega con una segunda a parte a la pantalla chilena con el nombre de Terrifier 2: El Payaso Siniestro dirigida Damien Leone (Frankenstein vs. The Mummy), que ha provocado una serie de sensaciones en el público espectador, tales como desmayos y vómitos en las salas de cine. Si no sabes de lo que hablamos, te contamos que la primera entrega ya está disponible en Prime Video y que su segunda parte pareciera ser más insólita y espeluznante.

¿Cuándo se estrena Terrifier 2: El Payaso Siniestro en cines chilenos?

Anoten la fecha, seguidores del cine de miedo y terror, y sobre de todo de perversos payasos. La película independiente Terrifier 2 se podrá visualizar a partir del día el 12 de enero de 2023 sin censura y con todos los explícitos detalles que presenta.

¿Cuál es la sinopsis oficial de Terrifier 2: El Payaso Siniestro?

La sinopsis de la segunda película señala lo siguiente: "El payaso Art resucita en la morgue. Un año después, en la noche de Halloween, el siniestro psicópata vuelve al condado de Miles para atacar a unos hermanos adolescentes cuyo difunto padre les legó un libro con bocetos premonitorios sobre Art".

¿Cuál es la sinopsis oficial de la primera entrega de Terrifier en Amazon Video?

La sinopsis de su primera parte disponible en streaming señala:

“La noche de Halloween es la noche en la que las calles se llenan de niños y adultos disfrazados de sus peores pesadillas. Esta festividad es el escondite perfecto para los monstruos reales y esto lo sabe Art, un asesino en pleno brote maníaco. Esta noche será el momento en el que decidirá perseguir a tres chicas jóvenes que pensaban disfrutar de Halloween como un año cualquiera. Para su propósito, Art tomará un aspecto realmente aterrador: máscara blanca, los labios del color de la sangre oscura, perfilados por unos afilados dientes”.