¿Cuándo se estrena en Chile? Knock at the Cabin lanza su primer tráiler

¿Te imaginas estar de vacaciones y luego llaman tu puerta y toda tu tranquilidad cambie de un momento a otro? Y todo esto se debe a que debes hacer todo lo posible para salvar al mundo de un apocalipsis, e incluso si eso significa sacrificar a uno de tus seres más queridos. Así es, la producción Knock at the Cabin, llega a los cines del mundo para sorprender al público y a la crítica.

¿Cuándo se estrena Knock at the Cabin en Chile?

El film se estrena el día 02 de febrero del 2023.

¿Cuál es la sinopsis oficial de Knock at the Cabin?

La sinopsis oficial señala: "Mientras vacacionan en una remota cabaña, una joven y sus padres son captados como rehenes por cuatro extraños armados que piden a la familia que tomen una decisión impensada para evitar el apocalipsis. Con un acceso limitado al mundo exterior, la familia debe decidir en qué creen antes de que todo esté perdido".

Pareciera que esas fueron unas vacaciones irónicamente inolvidables para esa familia. ¿Qué sucederá con ellos? Solo nos queda esperar el estreno del film que promete romperla en la pantalla grande.

¿Cuál es el reparto de Knock at the Cabin?

En cuanto al elenco, está conformado por Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui, Abby Quinn y Rupert Grint.

La cinta está basada en la novela The Cabin at the End of the World de Paul Tremblay con un guion adaptado por Night Shyamalan, Steve Desmond y Michael Sherman.

Actualmente, Shyamalan es una de las figuras más relevantes del terror y el suspenso. Tras el estreno de Old en 2021, el director de Sexto sentido vuelve con todo en su nueva producción Knock at the Cabin, una película de corte apocalíptico que explota el thriller y la tensión como solo el cineasta sabe hacerlo.