Finalmente se estrenó la esperada reunión de los protagonistas de Harry Potter en la pantalla. Con motivo de la conmemoración de los 20 años del estrenó de la primera película de la saga, los actores estuvieron juntos nuevamente en el especial de HBO Max "Harry Potter: Regreso a Hogwarts.

Los grandes protagonistas de las ocho películas, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint consiguieron fama internacional al interpretar a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Wesley en las cintas basadas en los libros de J.K Rowling.

Los intérpretes se mantuvieron en la palestra durante casi una década ininterrumpida debido al éxito de las cintas. Tras el fin de la saga el 2011 los actores han participado en otros proyectos, y Rupert Grint ha incursionado en la actuación participando en una exitosa serie.

¿Qué pasó con Rupert Grint tras el final de Harry Potter?

Grint interpretó al personaje en las ocho películas de la serie original basada en J.K. El actor obtuvo el papel de Ron Weasley cuando tenía solo 11 años y debutó en la pantalla en Harry Potter y la piedra filosofal de 2001.

Cuando se estrenó la última película de la franquicia "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte", el actor ya estaba en sus 20 y continuó trabajando en la gran pantalla. Aunque mientras participaba en Harry Potter, Grint trabajó simultáneamente en otros momentos como Thunderpants, Driving Lessons, Cherry Bomb y Wild Target.

Poco tiempo después del estreno de la saga final de las películas que lo lanzaron a la fama, el actor participó en el video musical del Lego House de Ed Sheeran. También participó en algunos largometrajes como Cross of Honor, CBGB y Moonwalkers e incursionó en el teatro en producciones como Mojo (2013) y It's Only a Play (2014).

En los años más recientes el actor apareció en distintas series de televisión, entre ellas Sick Note, de Netflix en donde Daniel, su personaje, es un hombre diagnosticado por error con cáncer terminal decide guardar el secreto ya que desde que se sabe de su estado de salud todos lo tratan mejor.

Grint también es parte del thriller psicológico de Apple TV, Servant, serie producida por M. Night Shyamalan y que ya fue renovada para una cuarta temporada antes de su estreno.

