¿Cuándo se estrena Guardians of the Galaxy 3? Película contará con preventa de entradas esta semana

Una nueva entrega de los Guardianes de la Galaxia está pronta a llegar a los cines, con la historia centrada en Rocket como personaje principal, veremos más de la historia del mapache y su vida previa a la primera entrega de los Guardianes con el Alto Evolucionador, quién será uno de los villanos.

Con esta tercera entrega también veremos la despedida de James Gunn de Marvel Studios, ya que está es la última película que hará el cineasta para el estudio.

¿Cuándo se estrena Guardians of the Galaxy Vol.3?

Guardians of the Galaxy Vol.3 se estrena el próximo 4 de mayo en los cines de Latinoamérica, un día antes del estreno mundial el 5 de mayo.

La venta de entradas para el estreno en Estados Unidos ya se encuentra disponible y en Chile el próximo jueves 20 de abril se dará comienzo a una preventa de entradas especial para el estreno de la película en los cines.

Con la preventa se podrán comprar entradas para el día de estreno y para el pre estreno que se realiza un día antes, el 3 de mayo de 2023.

Hay que recordar que la tercera entrega de los guardianes se ubica después de lo ocurrido en Avengers Endgame y veremos a Peter, Drax, Mantis, Groot, Rocket, Nebula y Kraglin en una nueva aventura, con Gamora de regreso, pero sin estar con el equipo ya que se suma a la banda de los Devastadores, los ladrones interestelares.

Asimismo veremos el debut de Will Pouter como Adam Warlock, personaje que fue presentado en el final de Guardians of the Galaxy Vol.2 en el momento de su creación.