Descubre qué dijo el ex dirigente de Marvel sobre la relación entre ambas películas.

A pesar de que la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel no ha iniciado como muchos esperaban tras el estreno del film Ant-Man y la Avispa: Quantumania, la Casa de las Ideas tiene mucho que contar este año. Próximamente, dentro de las pocas semanas, podremos ver en la pantalla grande la tercera parte Guardianes de la Galaxia, siendo la última entrega de la franquicia que comenzó en 2014. Ahora, la saga llegará a su fin tras enamorar a un público que hasta hace una década era desconocido para la gente que no sabía sobre los cómics de Marvel. Por ese mismo lado, sabemos que las cintas de Marvel, ocupan un espacio temporal, y un fan le preguntó a James Gunn a través de su cuenta de Instagram sobre existe una relación con la historia de Kang dentro de la película, por lo que el director fue claro. Revisa qué dijo a continuación.

James Gunn revela la conexión entre Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y la Fase 5 del UCM

El comentario del empresario y director de cine es el siguiente:

"Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se trata de poner fin a la historia de estos Guardianes, no de preparar nada más. Ni siquiera sé qué está pasando con las otras películas de Marvel".

Cabe señalar que, James Gunn ya no trabaja en Marvel Studios, si no que, en DC, por tanto, no es muy viable conocer más detalles por parte de él sobre lo que sucede en UCM.

¿Cuándo se estrena en cines Guardianes de la Galaxia Vol. 3?

El film llega a la pantalla grande el día 5 de mayo de 2023.