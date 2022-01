Doctor Strange in the Multiverse of Madness | ¿Cuándo se estrena la secuela en cines?

Las grabaciones de Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegaron a su fin, pese a que la película había completado su parte principal de rodaje a mediados del año pasado, a fines del 2021 se tomó la decisión de hacer un proceso de escenas adicionales que generó una gran variedad de comentarios.

Todo indicaría que las filmaciones adicionales de la secuela de “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”, no solo involucrarían la típica fotografía adicional, sino que además contemplarían refilmaciones.

Luego de la exitosa cinta “Spider-Man: No Way Home”, los creadores quisieron incluir más cameos y nuevos personajes para las producciones de Marvel Studios, con la intención de “divertirse más con el multiverso”:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness es dirigida por Sam Raimi (Spider-Man) en base a un guión de Michael Waldron (Loki) y, además de Cumberbatch en el papel del héroe titular contará con Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/Scarlet Witch, Xochitl Gomez como América Chavez, Chiwetel Ejiofor como Mordo, Benedict Wong como Wong y Rachel McAdams como Christine Palmer, entre otros.

El actor Benedict Cumberbatch, intérprete del mismo Doctor Stephen Strange, firmó un contrato donde lo veremos en 6 películas más del universo cinematográfico de Marvel.

¿Cuándo se estrena en el cine "Doctor Strange in the Multiverse of Madness "?

El filme "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura", llegará a los cines el 06 de mayo del año 2022.