Se acerca marzo y por supuesto la Premiación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, popularmente conocida como los Oscar en donde podremos ver cuáles películas y artistas escénicos serán los ganadores de la nominación 2023. Cabe recordar, que el pasado 2022, fue un año de grandes estrenos fílmicos, destacándose por diversos lanzamientos que tuvieron rotundo éxito en la crítica y audiencia. Sin más preámbulo, a continuación, damos a conocer cuáles producciones podrían ser las nominadas.

¿Cuáles son las posibles películas nominadas a los Oscars 2023?

Tras la premiación de los Globos de Oro, premiación previa a los Oscars, nos podemos hacer una panorámica de largometrajes que podrían estar en la lista de seleccionados. Si ves estos nombres no hay por qué sorprenderse.

Todo a la vez en todas partes - 67 premios

Almas en pena de Inisherin - 39 premios

Elvis - 20

Tár - 20

Aftersun - 18

Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion - 13

RRR - 12

Top Gun: Maverick - 12

Pinocho de Guillermo del Toro - 12

Ellas hablan – 10

Avatar: The Way of Water

Babylon

La cantidad de premios que han recibido estas películas también es un factor importante para que existan en la lista de nominados de la Academia.

Otras posibilidades son para: The Whale, Triangle of Sadness,RRR,All Quiet on the Western Front, Decision to Leave, entre otras.

¿Cuándo se anuncian los nominados oficiales para la premiación Oscar 2023?

El anuncio oficial de las películas nominadas se dará a conocer el próximo 24 de enero.

¿Cuándo comienza la premiación de los Premios Oscar 2023?

El certamen de cine se realizará el día 12 de marzo de 2023.

¿Dónde se realizará los Premios Oscar 2023?

La ceremonia tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

¿Dónde ver los Premios Oscar 2023 por TV?

Para ver el certamen por la pantalla, puedes acceder a la señal TNT o streaming Movistar plus.