La Academia de Hollywood tiene sus engranajes en marcha para determinar quiénes serán las próximas contendoras en los Premios Oscar 2023. Es por eso que ahora reveló el listado de títulos posiblemente elegibles para ser nominados en la categoría de Mejor Película Animada.

El listado incluye tanto películas tan populares como The Bad Guys, The Bob's Burgers Movie, DC League of Super-Pets, Minions: The Rise of Gru y Lightyear.

Así como también otras que aún no se han estrenado como Guillermo del Toro’s Pinocchio, y otras de más bajo perfil pero con positiva recepción de la crítica como Marcel the Shell with Shoes On.

Además, este miércoles se reveló que la película chilena Blanquita avanzó en la carrera por el Oscar:, después de que fuera declarada como "elegible" por la Academia de Hollywood.

La lista corta de los nominados al Oscar se conocerá este 21 de diciembre, mientras que los nominados definitivos se revelarán el próximo 24 de enero.

En tanto, los próximos Premios Oscar se entregarán el 12 de marzo de 2023.

Oscar 2023 | ¿Qué producciones podrían estar en Mejor Película Animada?