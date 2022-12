Momentos de revisar lo mejor del 2022 y uno que ya tiene un ranking más que comentado es el tiktokero mexicano, actor y comediante Javier Ibarreche.

Con más de 8 millones de seguidores en Tiktok, para quienes no lo conocen ya es ultra popular con sus análisis de películas o series, además de frases icónicas como "Háganse un favor y vean..."

En sus videos Ibarreche hizo su top 11 con las mejores series del 2022 (de las que vio) y aquí te contamos cuáles son, dónde verlas y de qué tratan.

El Top 11 de Javier Ibarreche del 2022

11. We Own The City: El drama policial protagonizada por Jon Bernthal (The Walking Dead, Punisher) y de los creadores de The Wire, es una de las joyas menos conocidas del 2022 y que alcanzó justito a entrar al ranking. Tocando el tema de la corrupción en la policía, la serie se estrenó en el primer semestre y está disponible en HBO Max.

10. The Rehearsal: Otra producción disponible en HBO Max es El Ensayo, es protagonizada y producida por el comediante Nathan Fielder. En formato docu-serie, son seis capítulos la mayoría de media hora en la que la trama va en que gente común y corriente ensaya momentos complicados en una simulación bien preparada.

9. House of the Dragon: Una de las grandes producciones del 2022 y que revivió la saga de Game of Thrones tras su criticado final. La Casa del Dragón está en un polémico noveno lugar para Ibarreche pero que se explica solo en que las demás del ranking le gustaron más sus propuestas.

Domingo tras domingo de drama y con millones esperando un nuevo episodio en HBO, esta serie trajo momentos icónicos del 2022 y que solo generan expectación de cara a las siguientes temporadas y el futuro de entrañables personajes como Rhaenyra, Daemon o Alicent.

8. Primal, season 2: Uno de los deleites y preferidos por Javier es esta serie animada también de HBO Max. Donde un hombre y un dinosaurio hacen equipo, la producción detrás de los mismos que hicieron Samurai Jack o El Laboratorio de Dexter.

7. Andor: Poco se ha hablado de la última serie de Star Wars. Y es que entre tanto contenido en Disney Plus ha pasado colada la gran calidad de Andor. "No solo me parece la mejor historia de Star Wars, sino es la mejor serie que ha hecho Disney" son las palabras de Javier Ibarreche que destaca una trama que mezcla cómo se ensuciaron las manos los rebeldes a costa de las atrocidades del Imperio.

6. The Boys, season 3: Una obra maestra es la serie de Prime Video que ya estrenó su tercera temporada este año y con capítulos semanales, presentó otra tremenda propuesta de humor negro en este mundo de superhéroes sanguinario y donde los villanos son justamente los héroes. Confirmada con una nueva temporada e incluso un spin-off, The Boys es una de las grandes series de la actualidad y la mejor historia de héroes según Ibarreche.

5. Stranger Things, season 4: Años esperando la nueva temporada y para millones de fans valió totalmente la pena. La historia que inició con un pequeño reparto de jóvenes actores en la ciudad de Hawkins hoy es todo un éxito en el mundo.

La cuarta temporada no sólo mejoró lo hecho por la tercera que tuvo opiniones encontradas, sino que presentó una curiosa y notable manera de estreno al presentar los primeros 7 episodios y al mes siguiente solo dos para cerrar la temporada pero que cada uno duraba lo que una película.

Disponible en Netflix, Stranger Things está al medio del ranking de Javier en la que destaca el giro de tuerca del villano y que fue todo un fenómeno mundial en que la experiencia de verla con millones de fans la levantó como la mejor temporada de la serie hasta ahora.

4. The White Lotus, season 2: Un drama convencional que aún no es tan conocido como se merece es esta producción de HBO Max. Luego de una primera temporada que sorprendió con una propuesta bastante innovadora, este segundo ciclo al menos igualó lo hecho por el director Mike White.

Con un nuevo elenco de estrellas además de continuar la historia de Tanya (Jennifer Coolidge), la serie que desde el principio te avisan que alguien de los turistas del hotel muere al final de la temporada es solo un mísero resumen ante todas las situaciones dramáticas que hacen de The White Lotus una obra de teatro en la pantalla. ¡Joya! como diría Ibarreche.

3. Severance: En palabras del tiktokero mexicano, ¡Háganse un favor y vean Severance! Disponible en Apple TV+, esta serie creada por el actor Ben Stiller es lejos de lo más impresionante de la TV y que trajo el mundo futurista de Black Mirror a una sola serie que te envuelve con una primicia más que impactante.

La trama va de una empresa que separa la memoria de un trabajador en dos, una que solo vive en la oficina y otra fuera de ella. El que trabaja no tiene recuerdo de su vida real, mientras que el que está afuera realmente no sabe nada de su trabajo.

Una premisa que solo adelanta un poco de lo emocionante de la serie y que se justifica completamente en el Top 3 de Javier.

2. The Bear: El drama de Star Plus es otra de las grandes apuestas del 2022, tanto así que Ibarreche lo coloca como la segunda mejor serie que vio este año.

Ambientada en un pequeño restaurante de carne donde un famoso chef tiene que hacerse cargo de la cocina al suicidarse su hermano, da pie para un montón de situaciones dramáticas y que están grabadas de una forma espectacular.

Sin espacios y con la cámara encima de los actores que simulan lo estresante de trabajar en una cocina, El Oso tiene un corazón impresionante como propuesta e incluso tiene un par de capítulos en tiempo real que de verdad dan que hablar. Tanto así que el episodio 7 para Javier está en el top 5 de los mejores capítulos de la TV o streaming de la historia.

1. Better Call Saul, season 6: Tanto para Javier Ibarreche como para este periodista, la mejor serie del año. Y es que la producción disponible en Netflix en Latinoamérica cerró de manera espectacular este spin-off de Breaking Bad pero que poco a poco fue pavimentando su propio camino.

Con un cierre para los personajes de Saul (Bob Odenkinrk) y Kim (Rhea Seehorn), Better Call Saul se posicionada desde ya como de las mejores producciones de la historia, con un final crudo y silente, que no solo le dio un digno final para esta serie sino también para la misma Breaking Bad que ya había terminado de gran manera.

Arriesgado sacar una "precuela" de una de las mejores series de la historia y que ya tenía un final notable a diferencia de muchas otras series que no saben cerrar sus tramas, la idea de Vince Gilligan y Peter Gould trascendió el drama con esta temporada final, algo que pocos imaginaron.

Bonus Track

En el video del Top 3 Javier le hace mención honorífica a otras series como Barry, Hacks, Tokyo Vice, además aclaró que no estuvieron en su ranking Succesion y Dopesick porque son del 2021.

En cuanto a series como Euphoria, season 2 que la declara como inconsistente como capítulos increíbles pero otros que no pasa nada (además de toda la polémica con el director) o Yellowstone que aún no la ha visto.