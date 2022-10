La plataforma streaming Disney+ viene con diversas nuevas producciones que ya tienen su fecha de estreno. Una de ellas es "La última", la serie cuenta una historia emotiva sobre un retrato generacional que expresa el camino a la madurez , abrir el corazón, la amistad, entre tantos momentos significativos en la vida personal de cada uno.

¿Cuándo se estrena la serie protagonizada por Aitana y Miguel Bernardeu?

Ya existe fecha debút para la producción protagonizada por la pareja española. "La última" se estrenará el día viernes 2 de diciembre. Además, la plataforma streaminga ha publicado el cartel oficial de la serie donde aparecen ambos actores con llamas de fuego a su alrededor.

Además no solo el poster ha sido la única revelación, también se dió a conocer un prometedor mini teaser donde se puede apreciar el tema principal de la serie. “La última vez que me dejaron sola fue como el mar si le quitas la ola. Como la música sin voz, un hola sin adiós, la soledad, aunque hayan dos. Fue la última”, dice Aitana en la balada. Sin duda los fans están pidiendo escucharla en las plataformas musicales.

La pareja Aitiana y Miguel Bernardeu detrás de cámaras

El actor, de 25 años, y la cantante de 23, han posado juntos para un reportaje en Vanity Fair donde hablan sobre su relación que comenzó hace tres años. Durante la convesación, Miguel señala que se encuentra más enamorado de la cantante que nunca. "Me he enamorado incluso más de Aitana haciendo este proyecto. No pensé que me iba a pasar. Ha sido un placer", añade el actor.

¿Quién dió el primer paso en la relación?

Durante la entrevista se refirieron al comienzo de su relación. Miguel fue quién dió el primer paso, a pesar de que se sintió un poco infantil señala que todo fue el destino. "Creo que la vida nos juntó"

Todo se debe a una historia que subió Aitana. "Yo vi Élite y quise que me escribiese porque yo era muy orgullosa y no quería hacerlo yo, vaya tontería. Entonces pues un día puse una story: 'Me ha encantado Élite, a ver si me decía algo".

Luego el actor señaló que le respondió. "Muchas gracias. Empezamos a ser amigos hasta que bueno"... "pasó algo más", desvela Aitana.