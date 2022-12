Si no alcanzaste a ver la cinta por la pantalla grande, pues, no te preocúpes. Revisa los detalles en la siguiente nota.

Un importante anuncio sobre la cinta Black Adam, se dio a conocer, el film que tuvo su debut en la pantalla grande, ahora llegará al streaming muy pronto. Si no te has enterado sobre esta noticia, pues sigue leyendo esta nota.

¿Cuál plataforma streaming se podrá ver Black Adam?

A través de redes sociales, el streaming de Warner Bros, estableció que Black Adam se estrenará el próximo viernes 16 de diciembre, en su servicio HBO Max.

Cabe señalar, que si aquel lanzamiento será válido a nivel mundial, en la versión de HBO Max para Latinoamérica, el tráiler que está disponible para Black Adam afirma que el estreno será durante la próxima semana.

La película Black Adam, tuvo su debut en la pantalla grande durante octubre de este año. La cinta venía con el objetivo de redefinir el panorama a futuro de las producciones de DC para el cine. No obstante, su desempeño no logró ser tan bueno como se esperaba y, pese a lo que ha señalado Dwayne Johnson, la cinta podría perder ingresos y una secuela de Black Adam, no estaría asegurada.

¿Cuál es la sinopsis de Black Adam?

La sinopsis oficial señala lo siguiente:

Casi 5.000 años después de haber sido dotado de los poderes omnipotentes de los antiguos dioses, Black Adam (Johnson) es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno

¿Cuál es el reparto de Black Adam?

El film tuvo como elenco por supuesto a “La Roca” como protagonista, y también con Pierce Brosnan como Kent Nelson/Doctor Fate, Aldis Hodge como Hawkman, Quintessa Swindell como Cyclone y Noah Centineo como Atom Smasher.

Su director fue Jaume Collet-Serra.

No te pierdas el estreno. ¡No digas que no te avisamos!.