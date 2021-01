Afirman que ex esposa de Arturo Vidal está nuevamente en una relación con Daniel Valenzuela

El espacio de farándula que conduce Francisca García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez soltó una interesante noticia para el Jet set criollo en lo que fue su primer live del 2021.

"Me soplaron que Marité Matus, la ex señora de Arturo Vidal que tuvo un romance con el Palomo y habían terminado, pero parece que hay algunos Tik Toks e Instagrams que dicen que podría estar dándose la cosa rica de nuevo”. Indicó la Fran.

Sobre el tema, Luís Sandoval que fue parte de los panelistas conectados indicó que "estuve reporteando y por todas las fuentes que investigué por aquí y por allá, les quiero contar que este romance no tiene nombre, no están pololeando, no son novios, pero efectivamente están juntos”

A lo que la animadora aseveró: “O sea, Palomo y Marité están juntos”

Siendo confirmado por Sandoval. “Palomo y Marité Matus están hoy día juntos viviendo una aventura que es el amor. No tiene título, no tiene nombre, pero efectivamente ellos están juntos. Han pasado estos días juntos y han compartido mucho. La Marité está en la casa que tenía con Arturo en Peñalolén, y ahí va Daniel”

Luego agregó que “a mí me dijeron que estaban acá y ahí habían compartido con Daniel. Tengo entendido que pese a que mucho se rumoreó que ellos habían terminado y no estaban juntos, obviamente por la cosa de la pandemia, ellos han seguido hablando durante todo este tiempo". Añadiendo que "no han cortado relación, no han terminado, sí subían algunas historias pero siempre mantuvieron contacto y hoy día están súper juntos, incluso tienen proyectos para más adelante"

Sandoval también se refirió a la buena relación que tienen los hijos de ambos. “Yo sé que están súper contentos, tienen hartos planes y él es amigo del hermano de Marité, Pipe, y también las hijas de Daniel se llevan súper bien con Monito”

El animador Daniel Valenzuela había señalado en oportunidades anteriores que estaba entusiasmado con la relación, sin embargo, la distancia complicó las cosas. Valenzuela vive en Santiago, mientras que Matus reside en Barcelona.