Cómo y dónde ver online Dark, la serie que la rompe con su tercera temporada y final en Netflix

Seguramente has escuchado sobre Dark. Quizás escuchas a tus amigos, familiares o en las noticias sobre esta serie. Y si aún no la has visto, aún estás a tiempo.

Desde su estreno en 2017, esta producción de origen alemán ha sorprendido a todos por su temática, actuaciones y el suficiente drama como para quedarse pegado a la pantalla hasta ver el último capítulo.

Esta ficción mezcla viajes en el tiempo con dramas en un pequeño pueblo de Alemania, los que van aumentando a medida de que pasan los capítulos, que entre las tres temporadas son 28 (primera temporada son 10, segunda temporada 10 y tercera temporada 8).

La serie de Netflix es número uno en Chile con el estreno de su tercera temporada, mientras que en los días anteriores se mantuvo dentro del Top 10.

La serie ha significado todo un fandom especial, los que buscan descifrar y entender toda la confusa trama que presenta Dark con el correr de sus capítulos. Para los fanáticos del drama y la ciencia ficción, seguro quedarán pegados con esta serie.

Para quienes ya han visto parte o la serie completa, nunca está mal verla de nuevo. De hecho, no fueron pocos los que a días del estreno de su temporada final, quisieron ver nuevamente las primeras temporadas para poder entender todo.

El reparto de esta ficción cuenta con Louis Hofmann como Jonas, Lisa Vicari como Martha, Maja Schöne como Hannah, Oliver Masucci como Ulreich Nielsen, Andreas Pietschmann como el extraño, Gina Stiebitz como Franziska, Moritz Jahn como Magnus y Paul Lux como Bartosz.

¿Dónde ver online la serie alemana Dark, incluyendo sus tres temporadas?

La serie Dark, con sus tres temporadas, puedes verla online en Netflix, servicio de streaming creador de la producción y dueño exclusivo y oficial

¿Quién es esta persona? Solo respuestas incorrectas. pic.twitter.com/hvaVSd9HTM — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 24, 2020

¿Cómo ver series en Netflix?

Netflix está disponible para todos los dispositivos: Smart TV, smartphone, tablets, consola de vieojuegos, computador, etc.

Netflix tiene planes desde $5.940 hasta $10.700 al mes en Chile. Sin costos adicionales ni contratos. Puedes pagarlo con tarjeta de crédito o mach.

Puedes entrar a Netflix con tu cuenta o crearte una y disfrutar de la serie completa Dark y cientos de series y películas haciendo CLICK AQUÍ.