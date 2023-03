Una noticia que ha impactado a los fanáticos de Blink 182, es que no estará en Lollapalooza Chile 2023, siendo una de los artistas que lideraba la parrilla de este año. Tras el anuncio de las noticias sus seguidores han quedado sorprendidos y anonadados por la situación. ¿Por qué se bajaron del evento?, te lo contamos a continuación, como también, el proceso de devolución de entradas.

¿Por qué se bajó Blink-182 de Lollapalooza Chile 2023?

Nadie podría creer lo que estaba leyendo cuando Travis Barker, el baterista de Blink-182, publicó a través de sus redes sociales que en las próximas horas entraría a pabellón para someterse a una cirugía del dedo anular izquierdo, el cual se fracturó a pocos días de comenzar un nuevo tour.

Este accidente se habría producido a comienzos de febrero “Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”, escribió en Twitter. Y la pasada noche de lunes, informó lo que nadie quería leer, Barker volvió a usar las redes. "Cirugía mañana" escribió y adjuntó fotos de su dedo fracturado. Finalmente, la icónica banda tomó la decisión de cancelar sus conciertos en México y Sudamérica. Así lo anunciaba el guitarrista Tom DeLonge.

Respecto a la situación, el guitarrista informó que la banda concretará sus presentaciones en 2024.

¿Cómo es la devolución de entradas para Lollapalooza Chile 2023?

Atención asistentes, quienes compraron el Pase Diario Domingo General o Lolla Lounge, podrán, a su elección, solicitar la devolución del dinero ; o bien, el cambio de día. A continuación, damos a conocer las instrucciones.

Quienes decidan la devolución del total pagado, cargo por servicio incluido, podrán hacerlo antes del festival, desde el 4 al 11 de marzo de 2023, a través del siguiente link.

La devolución del dinero se realizará según las siguientes indicaciones:

La reversa del dinero se realizará a través del mismo medio por el cual se adquirieron las entradas, y bajo las condiciones señaladas en los Términos & Condiciones que pueden revisar aquí.

Para solicitar la devolución, el o la interesada, deberá ingresar la solicitud únicamente por el usuario registrado en Punto Ticket.

En el caso de compras con Tarjeta Débito, el usuario registrado en Punto Ticket deberá completar un formulario, indicando sus datos bancarios para la devolución.

Por otro lado, quienes quieran cambiar la fecha de su entrada por otro día del Festival, como viernes 17 o sábado 18 de marzo, según prefieran, deberán solicitar el cambio de día en Punto Ticket desde el 4 al 11 de marzo de 2023. En la cuenta del usuario registrado, estará habilitado cambiar el día a través de mis E-ticket o Compras.

Finalmente, si necesitas ayuda o quieres realizar alguna consulta sobre la devolución de dinero, puedes enviar un mail al correo: ayuda@puntoticket.cl