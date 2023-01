Lollapalooza siempre hace noticia por sus sorprendentes Line up. Este año no es la excepción, cuando su programación fue liberada al público, muchos fans y seguidores no la pensaron más y compraron su entrada. Si no sabes mucho de este evento, pues te contamos todo lo que necesitas saber aquí.

¿Cuándo se realizará el Festival Lollapalooza Chile 2023?

La celebración se realizará los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de marzo.

¿Dónde se realizará el Festival Lollapalooza Chile 2023?

El evento tendrá lugar en el Parque Bicentenario Cerrillos.

¿Cómo llegar al Parque Cerrillos en transporte público?

Según señala Moovit, las siguientes líneas de transporte tienen rutas que pasan cerca de Parque Bicentenario Cerrillos

Micro : 109, 115 y TRANSCENTRO.

Metro : Estación de Metro Lo Valledor L6.

¿Cuál es el Line up de Lollapalooza Chile 2023?

Viernes 17 de marzo

BILLIE EILISH – LIL NAS X

KALI UCHIS – CLAPTONE – MORA – GORGON CITY – RISE AGAINST – CONAN GRAY – DOMINIC FIKE TOKISCHA – POLO & PAN – PAILITA – MODEST MOUSE – RYAN CASTRO – CONOCIENDO RUSIA USTED SEÑALEMELO – NORA EN PURE – HOT MILK – ROJUU – DILLOM – NANO STERN – SOFIA GABANNA – ANGELO PIERATTINI – ELSA Y ELMAR – VICENTE CIFUENTES – CHINI.PNG – ROOTZ HI-FI EL CRUCE – FRANCISCO EL HOMBRE – SHIREL – LOYALTY – TOM D. ROCKA

Sábado 18 de marzo

DRAKE – ROSALÍA

ARMIN VAN BUUREN – TOVE LO – AURORA – ALISON WONDERLAND – CIGARETTES AFTER SEX OMAR APOLLO – DANNY OCEAN – JOHN SUMMIT – YOUNG CISTER – CRIS MJ – YOUNG MIKO LOUTA – 100 GECS – VILLANO ANTILLANO – SUKI WATERHOUSE – ASES FALSOS – BENITO CERATI STAILOK – MARILINA BERTOLDI – EL KUELGUE – MELANIE RIBBE – MADDS – YAEL MEYER MASQUEMUSICA – BENJAMIN WALKER - ROOTZ HI-FI – CLEMENTE – BAUS

Domingo 19 de marzo

BLINK -182 – TAME IMPALA

JANE’S ADDICTION – THE 1975 – JAMIE XX – FRED AGAIN.. - WALLOWS – MELANIE MARTINEZ - SOFI TUKKER - YUNGBLUD - PURPLE DISCO MACHINE – LIT KILLAH - YSY A – ALEX ANWANDTER ALVARO DIAZ – PANICO – ALAIN JOHANNES TRIO – OTTTO - PABLITO PESADILLA – PLUMAS - SPIRAL VORTEX – FRIOLENTO – DT. BILARDO – KING SAVAGGE – GUFI - ROOTZ HI-FI - ALECTROFOBIA – MALAMEN – SAMSARA

¿Cómo comprar entradas para Lollapalooza Chile 2023?

Para realizar la compra de entradas, debes acceder a la plataforma Punto ticket.