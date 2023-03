Ya es oficial, la banda norteamericana no estará en Chile ni tampoco en su gira por Latinoamérica. Su reemplazo será Twenty One Pilots.

Pésima noticia para los fans del rock y muchos que ya tenían su entrada para el domingo 19 del Lollapalooza Chile. Esto porque Blink-182, la banda que iba a cerrar el evento y también estaría en Argentina y Brasil, se bajó oficialmente de Lolla.

La lesión de su baterista, Travis Baker, no tuvo solución y ante la imposibilidad de tocar, no estarán en Lolla 2023. La organización confirmó eso sí que vendrán en 2024 como la primera banda oficialmente anunciada, pero eso no le subirá mucho el ánimo a los miles de fans que esperaban verlos en marzo.

En los últimos días el rumor era fuerte tras las publicaciones de Baker de sus problemas de salud, aunque no se había confirmado nada por el momento. Hasta que este miércoles ya se oficializó la noticia.

En cuanto a la devolución de entradas, el sitio oficial informó que "quienes compraron el Pase Diario Domingo – General o Lolla Lounge – podrán, a su elección, solicitar el total de la devolución del monto pagado; o bien, el cambio de día, desde el 4 al 11 de marzo de 2023 en Puntoticket".

Este es el comunicado oficial:

¿Quién reemplaza a Blink-182?

De inmediato la organización confirmó que Twenty One Pilots reemplazará a Blink-182. Los estadounidenses tienen éxitos como Stressed Out, Ride y Heathens.

El dúo conformado por Tyler Joseph y Josh Dun, que ya se presentaron en Chile en 2016 y 2019; también estarán en las ediciones de Lollapalooza de Argentina y Brasil.

Revisa el Line Up de Lollapalooza antes de la baja de Blink-182: