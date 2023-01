Así puedes encontrar el hongo de The Last of Us que infecta tu pantalla

La serie The Last of Us ha causado un gran éxito en la audiencia. Una producción que ha sido calificada como excelente y que logra estar en el mismo nivel que el legendario juego es una sensación en la comunidad digital. Tan así, que Google, quiso unirse a la fanaticada de la ficción de streaming.

¿Cómo descubrir el hongo de The Last of Us en tu pantalla celular?

El buscador más famoso del mundo creó un ‘easter egg’, el cual tiene relación con los responsables del apocalipsis en la serie, pues hablamos de los hongos que aparecen en la ficción cinematográfica. Así que, si te pones a buscarThe Last of Us en Google, aparecerá un pequeño hongo en la parte inferior de la pantalla.

Si lo ves por primera instancia, podrás percibir que pareciera ser inofensivo, no obstante, a medida que le vayamos haciendo clic, es que este se comenzará a expandir por toda nuestra pantalla, y luego de unos cuantos clics el hongo la ocupará en su totalidad.

Parece que el éxito de la serie va sumando más fans y ni hasta las plataformas digitales han quedados exentos de unirse a este gran lanzamiento.

¿Dónde ver The Last of Us?

La serie se puede ver por la plataforma streaming de HBO Max.

Si no sabes cómo suscribirte al sitio, haz clic aquí.

¿Cuál es la sinopsis de The Last of Us?

La descripción oficial de la serie revelada por HBO señala que "tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir."