Este domingo se estrenó The Last of Us en HBO y HBO Max, conoce a continuación cuándo se estrena el segundo episodio de la serie.

¿Cuándo sale el nuevo capítulo de The Last of Us? Gran éxito en su estreno en HBO

Basada en el exitoso y popular videojuego homónimo de Naughty Dog, la serie de The Last of Us vivió su esperado estreno en HBO y HBO Max la noche de este domingo 15 de enero, a las 23:00 horas en Chile.

Con un episodio de más de una hora de duración, la serie cumplió la mayoría de las expectativas que tenían los fanáticos del videojuego de la historia de Ellie y Joel.

¿Cuándo se estrena el siguiente capítulo?

Al igual que la mayoría de las series de HBO, The Last of Us tendrá un capítulo semanal siendo un total de 9 capítulos, por lo tanto el siguiente episodio se estrenará el domingo 22 de enero a las 23:00 horas en Chile.

A continuación puedes revisar la fecha de estreno para los 9 capítulos de la serie:

Capítulo 1: 15 de enero

15 de enero Capítulo 2 : 22 de enero

: 22 de enero Capítulo 3: 29 de enero

29 de enero Capítulo 4: 5 de febrero

5 de febrero Capítulo 5 : 12 de febrero

: 12 de febrero Capítulo 6 : 19 de febrero

: 19 de febrero Capítulo 7 : 26 de febrero

: 26 de febrero Capítulo 8: 5 de marzo

5 de marzo Capítulo 9: 12 de marzo

La serie en el primer capítulo nos mostró la historia de Joel Miller desde antes de que se desate la pandemia por el virus letal que convierte a las personas en monstruos sin conciencia. Así con este inicio y con un salto en el tiempo de 20 años, vemos el comienzo de la aventura de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey).

De igual forma, HBO ya estrenó el tráiler del segundo capítulo, el que puedes mirar a continuación: