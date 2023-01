The Last of Us estrena su segundo episodio con esperada y emotiva muerte

The Last of Us, la exitosa serie de HBO, acaba de estrenar su segundo capítulo, el cual muestra la partida de un importante miembro del elenco. Y, aunque la muerte de este personaje era conocida por los fans de videojuego, no deja de ser muy emotivo para todos quienes comienzan a ver la adaptación protagonizada por Pedro Pascal.

¿Quién muere en el segundo capítulo?

Tess, en un intento por salvar a Joel y Ellie, para que puedan salir con vida d e la Casa del Estado, luego de que es invadida por una horda de infectados, muere de una trágica y emotiva manera, de la misma forma que ocurre en el videojuego, por lo que los fans ya lo anticiparon.

El episodio de esta semana comienza en Yakarta, Indonesia, el 24 de septiembre de 2003, dos días antes de que el mundo cambie.

Una profesora de micología es llevada a un laboratorio para examinar un espécimen; ella lo identifica como Ophiocordiceps, pero se burla cuando le dicen que fue tomado de un humano, ya que estos microrganismo no pueden sobrevivir en las personas.

Tras inspeccionar el cuerpo, se da cuenta de que hay filiformes tipo tentáculos que se mueven por sí solas dentro de su boca. Horrorizada, se revela que la mordedura ocurrió 30 horas antes y que la mujer fallecida se volvió violenta cuando ocurrió y mordió a tres de sus trabajadores.

En Boston, Tess, Ellie y Joel, caminan por la ciudad, la cual está completamente en ruinas y la adolecente le revela a sus compañeros como fue mordida y su edad.

Su búsqueda los lleva al interior de un hotel inundado, donde suben a un piso alto para conocer el terreno. Pero está repleto de infectados, deambulando por la ciudad. Como los infectados están conectados, ya que el hongo crece bajo tierra, significa que si se pisa un parche de Cordyceps, este puede despertar a una horda de infectados.

Mientras tratan de escapar del gran peligro en la Casa de Gobierno, Tess le indica a Joel que lleva a Ellie a ver a dos hombres llamados Bill y Frank. Tess comienza a derribar botes de gas y derrama granadas en el suelo. Consternado, Joel se lleva a Ellie antes de que llegue la horda.

Los infectados se acercan a Tess, mientras ella toma un encendedor y lo arroja frente al gas, causando una gran explosión que acaba con la horda y con su vida.