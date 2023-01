¿No eres fan del juego? De esto se trata The Last of Us, la nueva serie de HBO

La producción The Last of us, inspirada en el video juego de culto ha sacado sonrisas en la crítica. Si nunca has jugado, no te preocupes, no será problema en ver la serie. Incluso, al ver la adaptación cinematográfica, es posible que te motives a ser un fan gamer de la franquicia. Solo quedan días para el estreno de la serie y te comentaremos un poco la historia y sinopsis oficial del proyecto.

The Last of Us la historia

La primera temporada de la producción de Druckmann y Mazin narrará los hechos acontecidos durante el juego original. Un apocalipsis se ha desatado. Pocos sobrevivientes quedan en Estados Unidos, no obstante, dos personas se encontrarán en pleno catarsis para así emprender un viaje profundo y desgarrador donde deben atravesar el país y apoyarse en el otro para sobrevivir.

¿Cuál es la sinopsis de The Lasto f Us en HBO Max?

La descripción oficial de la serie revelada por HBO señala que "tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir."

¿Cuál es el elenco de The Lasto f Us en HBO Max?

El equipo electoral está conformado por los siguientes actores: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Con O’Neill, Jeffrey Pierce, Nick Offerman, Lamar Johnson, Graham Greene y Elaine Miles.

¿Cuándo se estrena The Lasto f Us en HBO Max?

La serie tendrá su lanzamiento en la plataforma streaming el día 15 de enero.

¿Cuál es la fecha de estreno de los capítulos de The Last of Us?

La primera temporada de la serie tendrá nueve capítulos.