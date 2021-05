Claudia Miranda abandona temporalmente el programa de Claudia Conserva

Una nueva baja vive el programa de Claudia Conserva en TV+ "Mujeres Independientes, Libres y Felices". La bailarina Claudia Miranda se retirará del espacio, pero de manera temporal.

La coreógrafa tiene una sección llamada “Bailando con Claudia" en el programa y este viernes se despidió temporalmente en pantalla señalando que su ausencia se deberá a motivos laborales.

"Queridas Milf, me voy a ausentar algunos viernes, van a ser poquitos viernes, pero espero que me extrañen, yo las voy a extrañar mucho, pero es por un proceso de trabajo", señaló inicialmente.

A lo que luego agregó: "Esta oportunidad me llegó y tengo que tomarla. Con mucha pena las dejo, pero las abandonaré poquitos viernes”.

Sobre si se retiraría de manera definitiva, la artista comentó: "No, están locas. Ojalá me extrañen, porque yo las extrañaré. Estaré aquí pronto“, indicó Miranda.

Sus compañeras de panel la felicitaron “Te deseamos suerte en este proyecto que vas a tomar. Tú sabes que cuentas con todo el público y con nosotras también“, le indicó Claudia Conserva.

La ex jurado de Rojo quiso dedicarle unas palabras al equipo por permitirle retirarse por algún tiempo. “Quiero agradecer la buenas onda, a producción que me dieron permiso. Esto es así. Yo estoy comprometida con ustedes y volveré con todo. No me reemplacen“, comentó bromeando.