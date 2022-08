Will Smith reapareció en público la semana pasada por medio de un video que compartió en Youtube, donde nuevamente pidió disculpas a Chris Rock por la cachetada que le dio en plena ceremonia de los Oscar. Pero ahora el comediante le respondió con una furiosa reacción.

"Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para cualquier momento en el que él esté listo para hablar", indicaba Smith en el extenso clip donde examinaba el altercado a meses de que ocurriera.

Y antes de cerrar, Will sostuvo que "me he puesto en contacto con Chris y el mensaje que me ha llegado de vuelta es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará".

Las nuevas disculpas del actor afroamericano no habían generado una reacción del afectado hasta ahora que el comediante lanzó duras palabras en dirección a Smith.

¿Qué dijo Chris Rock sobre el video de Will Smith?

El comediante de 57 años se refirió al incidente de los Oscar en medio de una de sus recientes presentaciones en Nueva Yersey, donde se vio acompañado por Kevin Hart.

Así fue que comentó que "todo el mundo intenta hacerse la put* víctima. Si todo el mundo dice ser una víctima, entonces nadie escuchará a las auténticas víctimas. Incluso a mí, que me golpeó Suge Smith... Fui a trabajar al día siguiente, tengo hijos".

La referencia tiene que ver con Marion Suge Knight, jefe del sello discográfico Death Row Records, además de productor de figuras como Dr. Dre o Snoop Dogg, quien estuvo en prisión durante los 90's, tras ser condenado por violación y también en los 2000 por saltarse la libertad condicional golpeando a una persona.

"Cualquiera que diga que las palabras duelen, nunca ha recibido un puñetazo en la cara. No vas al hospital por cortarte con un papel", añadió.