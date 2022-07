Will Smith reaparece públicamente con disculpas para Chris Rock aunque "no está preparado para hablar"

Cuatro meses han pasado desde que Will Smith subió al escenario de la ceremonia de los Oscar para lanzarle una cachetada al comediante Chris Rock, después de que se burló en vivo de su esposa, Jade Pinkett-Smith. Ahora, el protagonista y ganador de la estatuilla dorada por King Richard reapareció en un emotivo video publicado en su canal de Youtube, para actualizar el estado de las cosas tras el desafortunado incidente.

El incidente impactó de manera negativa la carrera de Smith, ya que no solo se ganó la condena del público, sino que también recibió la desaprobación de algunos de sus colegas, incluso a pesar de las plegarias y consejos de otros.

Además, el actor afroamericano fue vetado de toda actividad vinculada con la Academia de Hollywood en los próximos 10 años, aunque lo dejaron quedarse con su Oscar por la Mejor Actuación Masculina. Esto tras la propia renuncia que presentó él mismo, luego de emitir disculpas públicas en redes sociales.

Will Smith pide disculpas a Chris Rock | ¿Qué dijo el actor de la cachetada?

Will Smith compartió un clip en el que se refiere a las secuelas del incidente a principios de este año, que prácticamente opacó todo el resto de la ceremonia y a los ganadores de la velada.

"Ha pasado un tiempo. Durante los últimos meses, he pensado mucho y he hecho mucho trabajo personal. Han hecho varias preguntas justas y me he tomado el tiempo para contestarlas", resaltó.

Smith explicó la razón por la que no se disculpó con el humorista el mismo día de la cachetada, durante su discurso de agradecimiento al recibir el Oscar: "Estaba nublado en ese momento", recalcó.

Al mismo tiempo, insistió: "Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para cualquier momento en el que él esté listo para hablar".

Smith también le pidió perdón a la madre de Chris Rock por el dolor que ocasionó, así como también a su propia familia de Smith.

El protagonista de Día de la Independencia reveló que "me he puesto en contacto con Chris y el mensaje que me ha llegado de vuelta es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará".