Denzel Washington y su extraña explicación para la cachetada de Will Smith a Chris Rock: "El diablo se apoderó de él esa noche"

Ya pasó una semana y las reacciones a la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock por ofender a su esposa Jada Pinkett Smith no dejan de aparecer. De hecho, ahora un protagonista secundario de esta historia entregó su parecer: Denzel Washington tuvo una particular explicación para el suceso que se dio en plena ceremonia de los Oscar.

El hombre habló desde su fe religiosa con el sitio especializado Deadline, para postular lo que supuestamente tuvo lugar cuando Will decidió pararse, recorrer el largo escenario y abofetear al comediante en plena transmisión.

En primer lugar, Washington reconoció lo que le dijo a Smith cuando quiso tranquilizarlo después del incidente, a un costado del escenario: "En tu momento más alto, ten cuidado. Es ahí cuando el Diablo viene por ti".

Y lo que hizo ahora fue hablar de la misma manera, para entender lo que pasó la noche de ese 27 de marzo.

¿Cómo explica Denzel Washington la cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock?

De acuerdo con Denzel, "hay un dicho cuando el diablo te ignora, entonces sabes que estás haciendo algo mal. El diablo dice: 'Oh, no, déjalo en paz, es mi favorito'".

"A la inversa, cuando el diablo se acerca a ti, tal vez sea porque está tratando de hacer algo bien. Y por la razón que sea, el diablo se apoderó de él esa noche", planteó.

Sobre lo ocurrido, Washington agregó un detalle desconocido hasta ahora: rezaron al momento en que se encontraron al costado del escenario.

"Afortunadamente había gente allí, no solo yo, sino otros. Tyler Perry vino inmediatamente allí conmigo y dijimos algunas oraciones", confesó.

Y va más allá: "No quiero decir de qué hablamos, pero por la gracia de Dios, cualquiera de nosotros podría haber sido. ¿Quiénes somos nosotros para condenar? No conozco todos los pormenores de esta situación, pero sé que la única solución era la oración. Tal y como yo lo vi. Tal y como yo lo veo".