El destacado actor Denzel Washington sorprendió a todos sus fans, al revelar recientemente que se encuentra trabajando en la tercera entrega de una exitosa película que protagonizó el año 2014.

La cinta dirigida por Antoine Fuqua, contaba la historia de Robert McCall (Denzel), un hombre que intenta alejar a una joven de un confusión con la mafia rusa. Lo que no saben los villanos es que es un ex militar de élite altamente entrenado.

El éxito fue tal que en 2018 se estrenó una secuela que profundizó en el pasado de Robert y por supuesto presentó un nuevo villano, que fue interpretado por Pedro Pascal. Pese a que la crítica de esta entrega fue mixta, el director no descartó la idea de hacer una tercera película.

La aclamada película que tendrá a Denzel Washington de vuelta en cines

Se trata de The Equalizer, quien según el mismo Denzel, se dedicará de lleno a su producción luego de terminar su más reciente filme The Tragedy of Macbeth de Joel Coen.

En una entrevista con Collier el ganador de un Oscar dijo: "Han escrito el tercer Equalizer, así que me estoy preparando para hacerlo. Tengo que ponerme en forma y comenzar a golpear a la gente nuevamente, tengo que golpear a la gente nuevamente”.

Pese a que por el momento no se conocen mayores detalles de la trama, ni de la fecha en que comenzarán las grabaciones, los fanáticos pueden estar tranquilos porque The Equalizer 3 es una realidad.