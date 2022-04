La Academia define el castigo para Will Smith tras la cachetada: Pero se queda con su estatuilla dorada

Se acabó la espera, aunque el castigo no es radical. La Academia definió su respuesta ante la cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock, en medio de los Oscar 2022. Eso sí, no le quitará la estatuilla dorada que ganó por Mejor Actor, gracias a King Richard.

La entidad dio a conocer su resolución por medio de un comunicado liberado a la prensa, estableciendo que el esposo de Jade Pinkett-Smith tendrá vetado el acceso a las premiaciones de los Oscar, además de restringir su asistencia a cualquier actividad ligada a la Academia, por un período de 10 años.

El mensaje lamentó que "esta ceremonia estaba pensada para ser una celebración de nuestros talentos y nuestra comunidad (...) sin embargo todo se vio eclipsado por el inaceptable y dañino comportamiento que el señor Smith mostró sobre el escenario".

Aunque, por otro lado, también admitieron que "no manejamos correctamente la situación en el salón y nos disculpamos por eso".

Will Smith: ¿Por qué no le quitaron el Oscar después de la cachetada?

La Academia no hizo referencia alguna a la posibilidad de quitarle a Smith el premio que recibió poco después de golpear al comediante.

En la misma línea, medios especializados han sido comparados con el status de Roman Polanski y Harvey Weinstein, quienes mantienen sus premios, a pesar de haber sido procesados por la Justicia.

En tanto, Variety sostiene que la organización no posee las facultades legales para quitar un premio de estas características.