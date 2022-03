Jim Carrey está muy indignado por la cachetada de Will Smith a Chris Rock: "Me sentí asqueado"

Jim Carrey ha sido uno de los actores que se ha mostrado más indignado por la cachetada de Will Smith a Chris Rock en medio de los Oscar 2022, emitiendo unas declaraciones sin filtro dentro de una reciente entrevista, al punto de asegurar que toda la situación "me da asco".

En conversación con CBS This Morning, el villano de Sonic 2 fue categórico a la hora de rechazar toda la situación.

"Me sentí asqueado por la ovación de pie. Hollywood no tiene carácter y realmente sentí que esto es una clara indicación de que ya no somos el club de moda", resaltó Carrey.

El comediante además recalcó que esperaba un castigo más severo para el ganador del Oscar a Mejor Actor por King Richard: "Si cualquier otra persona hubiera salido del público y hubiera hecho eso, habría sido escoltada por la seguridad o incluso arrestada".

Las teorías de Jim Carrey sobre las nulas represalias de Chris Rock

El hecho de que Chris Rock no quisiera presentar cargo en contra de Will Smith, para Carrey significa solamente que "no quería las molestias".

"Yo hubiera anunciado esta mañana que iba a demandar a Will por 200 millones de dólares porque ese vídeo va a estar ahí para siempre. Va a ser omnipresente. Ese insulto va a durar mucho tiempo", subrayó el protagonista de La Máscara.

Desde su perspectiva, "si quieres, gritas desde el público y muestras tu desaprobación o dices algo en Twitter. No tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque haya dicho palabras".

Si bien Gayle King, la conductora del programa, planteó que toda la situación se intensificó; la postura de Carrey es que "no se intensificó, surgió de la nada porque Will tiene algo dentro de él que está frustrado".

Eso, al mismo tiempo que el actor aseguró que "no tiene nada en contra de Will Smith", pero que "echó un manto sobre el momento brillante de todo el mundo".

"No es ninguna hazaña pasar por todo lo que tienes que pasar cuando estás nominado a un Óscar. Es un guante de devoción que tienes que hacer. Fue un momento egoísta que echó por tierra todo el asunto", lamentó Jim.