Tras las incendiarias declaraciones que hizo contra Will Smith, ahora el también comediante decidió apartarse del camino de la fama.

Jim Carrey anuncia su retiro de la actuación con Sonic 2: "He hecho suficiente"

Se acabó la fiesta para uno de los actores más multifacéticos de Hollywood y uno que tampoco tiene pelos en la lengua. Jim Carrey anunció que se retirará de la actuación con el estreno de Sonic 2, la secuela del popular erizo azul que debuta en abril.

"Bueno, me estoy retirando... probablemente. Hablo en serio, sí", fue la lapidaria declaración que hizo Carrey al programa Access, en medio de una entrevista promocional de su nueva película.

Aunque luego también agregó que "depende de si los ángeles traen algún tipo de guión que está escrito con tinta dorada que me diga que será realmente algo importante para que la gente la vea".

¿Por qué se retira Jim Carrey?

En la entrevista, el actor también explicó que "podría continuar en el camino, pero me estoy tomando un descanso. Realmente me gusta mi vida tranquila y realmente me encanta poner pintura sobre el lienzo".

"Amo realmente a mi vida espiritual y siento que... y esto es algo que tal vez nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo: Tengo suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente", resaltó.

La decisión de Jim Carrey no viene a la ligera. Indudablemente tiene que ver también con el suicidio de su ex novia Cathriona White y los problemas legales que enfrentó posteriormente, lo que lo hizo disminuir su carga laboral y su vínculo con el cine.

Un período de la vida que también ha dedicado a explorar otra veta artística: la pintura, gracias a la cual concibió un cortometraje documental bautizado como I Need Color.

Las últimas entregas en las que apareció Jim Carrey fueron Una Pareja de Idiotas, True Crimes, la primera película de Sonic y también la serie de televisión Kidding; antes del estreno que se viene ahora.