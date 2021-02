Chadwick Boseman hace historia al conseguir cuatro nominaciones en los premios SAG

El recordado protagonista de Pantera Negra recibió su primera nominación a un Globo de Oro y también hizo historia al recibir cuatro menciones en los premios SAG ambas de manera póstuma por su trabajo en La Madre del Blues (Ma Rainey).y Da 5 Bloods.

El querido actor murió durante la postproducción de la película, dirigida por George C. Wolfe que narra la historia de Ma Rainey, una influyente cantante de blues en los años 20's. Boseman interpreta a Levee Green, un talentoso trompetista.

Por su trabajo en Ma Rainey's Black Bottom, Boseman fue nominado en la categoría mejor actor en una película de drama, al igual que por Da 5 Blood.

Los actores nominados en la misma categoría incluyen a Riz Ahmed por Sound of Metal, Anthony Hopkins por The Father, Gary Oldman por Mank y Tahar Rahim por The Mauritanian.

Boseman murió el 20 de agosto. 28 de 2020, a la edad de 43 años por complicaciones con el cáncer de colon que padecía hace años. Su muerte conmocionó y devastó a los fanáticos de todo el mundo quienes desconocían su estado de salud. El estreno de esta película marca la última participación en la gran pantalla del actor. Sobre su rol en Black Panther 2 que aún no comenzaba las filmaciones al momento de su deceso, Marvel confirmó que Boseman no será reemplazado, si no que la secuela del film que lo lanzo al estrellato será un homenaje para él y su personaje.