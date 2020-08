"Wakanda Forever!": El mundo del espectáculo llora la partida de Chadwick Boseman

El mundo del espectáculo se ha volcado a las redes sociales para lamentar el fallecimiento del actor Chadwick Boseman, tras el anuncio que hizo la propia familia a través de las redes sociales y agencias de noticias.

Boseman, conocido por interpretar al superhéroe "Black Panther" en el Universo Cinematográfico de Marvel, dejó de existir a los 42 años, según informó la noche de este viernes Associated Press.

Boseman dejó de existir en su casa en la ciudad de Los Angeles, California, acompañado de su esposa y su familia, según informó a la agencia de noticias su representante Nicki Fioravante. El intérprete fue diagnosticado con cáncer de colon hace 4 años.

"Un verdadero luchador, Chadwick se esmeró a través de todo y le entregó muchas de las películas que llegaron a amar", reza la declaración publicada en redes sociales.

"Desde Marshall a Da 5 Bloods, August Wilson’s, Ma Rainey’s, Black Bottom y muchas otras, todas filmadas durante y entre incontables cirugías y quimioterapias. Fue el honor de su carrera el traer a la vida al rey T'Challa en 'Pantera Negra'", añade el mensaje.

Chadwick Boseman en "Da 5 Bloods", de Spike Lee.

Chadwick Boseman interpretó al besibolista Jackie Robinson en "42: La verdadera historia de una leyenda del deporte", retratando la vida de uno de los primeros jugadores de raza negra en la liga estadounidense de ese deporte.

Ademas, se convirtió en el padrino del soul para "I Feel Good: La historia de James Brown", en 2014.

Y sin duda uno de sus papeles más recordados será el del rey T'Challa, el superhéroes protagonista de "Black Panther", una de las entregas más existosas del Universo Cinematográfico Marvel.

Su más reciente película fue "Da 5 Bloods", la más reciente película del alabado director Spike Lee, que fue estrenada en Netflix en julio pasado.

Marvel Studios fue una de las primeras en reaccionar con un mensaje en redes sociales, donde lamentaron la partida de Boseman.

"Nuestros corazones están rotos y nuestros pensamientos están con la familia de Chadwick Boseman. Tu legado vivirá por siempre. Descansa en paz", escribieron en la cuenta oficial de la productora.

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/DyibBLoBxz — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 29, 2020

"Este es un golpe devastador", lamentó el director y productor Jordan Peele, conocido por pelícilas como "Get Out", "Us" y la serie de HBO "Lovecraft Country".

This is a crushing blow. — Jordan Peele (@JordanPeele) August 29, 2020

La Academia de Hollywood también le dedicó unas palabras: "Una pérdida inconmensurable. Desde 'Black Panther' hasta 'Da 5 Bloods', Chadwick Boseman entregó fortaleza y luz a la pantalla, en cada oportunidad".

An immeasurable loss. From "Black Panther" to "Da 5 Bloods," Chadwick Boseman brought strength and light to the screen, every time. pic.twitter.com/vRXxYU8Tbr — The Academy (@TheAcademy) August 29, 2020