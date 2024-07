La fecha 18 de la Primera B se inició este viernes con una jugada que va a dar la vuelta al mundo. Ocurrió en el encuentro donde San Marcos de Arica le ganó a domicilio, por la cuenta mínima, a Santiago Morning, con una acción de antología.

Apenas ocurrió en el comienzo del lance. Recién pasaban los dos minutos, cuando el delantero Bairon Monroy recibe con el pecho, a 30 metros del arco rival, un pase elevado que le dejó Augusto Barrios. Cuando controla la pelota, estaba rodeado por tres rivales.

Esa dificultad poco le importó al ex delantero de Cobreloa, quien no se pensó dos veces a la hora de decidir. No espera que el balón caiga y realiza un remate aéreo de pierna derecha, que se elevó y pasó por sobre la humanidad del arquero Hernán Muñoz y se clavó en el ángulo superior derecho.

Una auténtica obra de arte, digna de ser postulada al Premio Puskás al mejor gol del 2024, que le permitió a San Marcos de Arica subir al sexto puesto de la clasificación en Primera B con 27 puntos, uno menos que Santiago Morning, que se queda en la cuarta posición.

No es el primer gol del Ascenso que puede fácilmente recibir el llamado de la FIFA para este galardón. Pues ya se mete en la pelea con la joya que registró Gonzalo Jara, con Unión San Felipe en el duelo que perdió por 1-2 ante Universidad de Concepción.

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones en Primera B?

¿Cómo continúa la 18° fecha del Ascenso?

SÁBADO 27 DE JULIO

Unión San Felipe vs. San Luis de Quillota / 12:30 horas / Estadio Municipal de San Felipe

Deportes Santa Cruz vs. Curicó Unido / 15:00 horas / Estadio Joaquín Muñoz García

Barnechea vs. Deportes Recoleta / 15:00 horas / Estadio Municipal de Lo Barnechea

Deportes Temuco vs. Magallanes / 17:30 horas / Estadio Germán Becker

DOMINGO 28 DE JULIO

Universidad de Concepción vs. Deportes Antofagasta / 12:30 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa

Santiago Wanderers vs. Deportes La Serena / 17:30 horas / Estadio Elías Figueroa de Valparaíso

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.