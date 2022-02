Canal 13 está buscando innovar en su propuesta multiplataformas y por lo mismo ahora ha pensado ir más allá de los canales de televisión, radios y medios digitales, apostando por el cine con la creación de su primera película original que será protagonizada por Jorge Zabaleta y Benjamín Vicuña.

En alianza con la productora Rizoma Films (Stefan v/s Kramer), la estación de Luksic está trabajando bajo el nombre de 13Films en una comedia de aventuras bautizada como Papá al Rescate.

La historia está centrada en un hombre que días antes de casarse con su novio, se enterará de que su hija pequeña, que apenas conoció al nacer, está en Argentina y que debe ir en busca de ella si no quiere que su custodia pase a manos del sistema de adopción trasandino.

Así como emprenderá un intenso viaje por tierra para llegar de Santiago a Mendoza, en donde, junto a sus tres mejores amigos, vivirán una serie de aventuras y desventuras. Es una road movie que tiene como referentes a The Hangover y No se aceptan devoluciones e incluirá filmaciones tanto en Chile como en Argentina.

Aparte de Vicuña y Zabaleta en los roles protagónicos, acompañados de Fernando Larraín y Rodrigo Muñoz en el reparto central. Este último, además, escribió el guión en conjunto con Sebastián Freund.

El director de Papá al rescate será el reconocido cineasta argentino Marcos Carnevale, especialista en comedias y que ha tenido grandes éxitos como Corazón de León y El fútbol o yo.

¿Qué dicen Jorge Zabaleta y Benjamín Vicuña de la primera película de Canal 13?

Benjamín Vicuña vuelve a trabajar con Canal 13, tras Huaiquimán y Tolosa, y ahora resalta que "es muy interesante que un canal de televisión abierta, como Canal 13, pase a producir películas y que tenga un rol clave en la industria. Me parece muy bueno para Chile".

"Este proyecto es una película que significa un reencuentro con amigos y una oportunidad de disfrutar del proceso y de seguir tendiendo puentes entre Chile y Argentina, con un elenco, un equipo y locaciones de ambos países", complementó.

Jorge Zabaleta actualmente está al aire con Socios de la Parrilla y tras 25 años de televisión, ahora volverá a trabajar en cine

"Cuando yo dejé de hacer teleseries la idea era poder hacer este tipo de proyectos. Básicamente yo casi no he hecho cine porque no he tenido el tiempo, siempre he estado haciendo teleseries", confiesa Zabaleta.

Además, "si bien me han llamado para muchas cosas entretenidas, no he podido por tiempo y ahora por fin estoy cumpliendo ese anhelo y con un proyecto que me gusta mucho. Tiene un buen guión y un buen equipo, en donde todos nos conocemos y desde ahí lo hace muy calientito en el sentido de afectos".

Papá al Rescate también tiene como co productores a Vía X Films, Leyenda Films, Frontera Films, Secuoya Contenidos y 24/7. El film contempla su etapa de rodaje entre marzo y abril para estar en salas durante el segundo semestre de este año.