Camila Recabarren hace profunda reflexión sobre sus inicios en tv "fueron super hirientes e irrespetuosos conmigo y con quien traía ya en mi guatita"

La ex participante de los realitys Volverías con tu ex y No Basta con ser Bella, compartió una fotografía en la que aparece junto a su hija Isabella. La cual fue acompañada con un profundo mensaje acerca del inicio de su carrera en televisión.

"Les invito a leerme con mi voz en este carrusel de fotos y emociones por unos minutos… les amo. Fin de año // a darlo todo y más // intensidad nivel dios // hoy siempre y para siempre unides nos vemos más bonites yyyyy chucha la cabra chica… adiós me voy ECLIPE Y LA CONCHALALORA", se lee al comienzo del mensaje.

Luego la modelo recordó su época de miss chile y como la gente actuó ante la noticia de su embarazo "tanto la gente (hombres y mujeres), como los medios de prensa (TV, diarios y redes) fueron super hirientes e irrespetuosos conmigo y con quien traía ya en mi guatita, opinando desde su casa (desde su templo, su ser, independiente el lugar, geográfico), opinando y sacando afuera pobreza y mediocridad en sus palabras y sentir... sin filtro, sin saber, ni EMPATIZAR...".

Agregó además que "me dolió mucho tenía 21 años, una cabra inmadura, insegura y abriéndose recién al mundo... 'libre' o sea no tanto siempre dependiente de alguien más sin comprender que me tenía yo y eso era ene... cayendo en manos de adultos mal elegidos en ese momento, que se aprovecharon de mi ingenuidad... pero aprendí"

Tras esto, escribió: "Y menos mal siempre mi familia y amigos atentos a mi... por eso no me canso de agradecer a todos los que son parte de mi vida, son tan bacanes, con la Isa nos sentimos mega protegidas, armamos la media tribu siiiiiiuuuuu...".

Finalizó diciendo que "nunca acudí a ayuda psicológica, y admiro que fui capaz de hacer, avanzar y comprender muchas cosas, y con nueva gente que ha ido apareciendo en mi camino y mostrándome habilidades en el sentir y conectar con todo. Consciente de que era madre ante todo y debía ser buena persona"