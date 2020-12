Camila Andrade se refiere al fin de su relación con el deportista Ignacio Casale

La modelo quien acaba de lanzar su carrera como cantante Camila Andrade confirmó en El Aperitivo, programa que conduce Jordi Castell por Instagram que terminó su pololeo con el campeón del Rally Dakar Ignacio Casale, quienes fueron vinculados por primera vez en septiembre de 2019, tras pasar las Fiestas Patrias juntos en Río de Janeiro.

Durante mayo de este año la figura de televisión se refirió a como fue pasar la cuarentena junto al deportista "nos vemos todos los días. Lo que pasa es que además somos vecinos, coincidentemente. Vivimos más en el de él, porque yo comparto mi departamento con otra persona. Entonces, es mucho más cómodo por los tiempos, por la privacidad, por lo que sea. Pero nos estamos dividiendo todo el tiempo”.

Sin embargo la relación no duraría por mucho más ya que la ex intrusos confirmó el quiebre en el programa del fotógrafo "estaba pololeando. Pero terminé y ahora estoy soltera”

Castell le indicó que “ahora, tú igual eres súper joven y si me dices que no tienes ningún interés en casarte, te creo 100% porque estás en un momento de tu vida en que puedes elegir”

Andrade agregó que “menos mal. Estoy a muy poquito tiempo de cumplir 30 años. Lo estoy pasando muy bien, estoy disfrutando mucho. He sido muy polola siempre, entonces he estado muy en pareja, en familia, porque aparte he tenido parejas separados con hijos. He vivido una vida muy adelantada, muy madura".

luego Indicó que “obviamente también haciendo mis cosas, siempre trabajando, animando un programa o animando mis eventos o haciendo mis cosas. Nunca dejando de lado mi ser individual, que es lo normal, uno debería complementarse con la pareja pero no dejar de ser tú".

Finalizó señalando que “hoy en día me siento tan realizada, que no significa que no pueda estar en pareja, por supuesto que sí. Si alguien llega a mi vida y entiende que estoy mis proyectos, que estoy feliz, que estoy haciendo mis cosas, maravilloso”