Camila Andrade confirma su pololeo con Ignacio Casale

Camila Andrade se relajó tanto en la conversaicón con "Abrazo de Gol", de CDF, que terminó confirmando su nueva relación amorosa con un piloto de cuadriciclo chileno, campeón de su categoría en el Rally Dakar de 2014, 2018 y 2020, Ignacio Casale.

Después de toda una graciosa dinámica en la que Eduardo Fuentes se complicó más de la cuenta para hacer la pregunta crucial, finalmente Andrade aseguró que "sí, estamos pololeando" y detalló que "hemos pasado toda la cuarentena juntos. Somos vecinos, coincidentemente".

"Vivimos más en su departamento porque yo comparto mi depto con otra persona, es mucho más cómodo", explicó la modelo.

Camila Andrade sacó aplausos con la confesión en medio de "Abrazo de Gol".

Andrade explicó que, por lo mismo, no ha pasado la cuarentena sola, lo que ha sido positivo para lidiar con la incertidumbre de los difíciles tiempos que se están enfrentando por el coronavirus.

"He tenido la fortuna de pasar una cuarentena y estos días que uno se siente más sola, con él. Uno necesita encontrar refugio en las personas más cercanas y yo he sido afortunada en ese sentido", contó la ex figura de La Red.

Revisa la conversación a continuación: