Jordi Castell no quiere volver a la televisión: "No es rentable. Lo que pagan da para la risa"

El fotógrafo Jordi Castell dio una entrevista a Lun donde habló acerca de su alejamiento de la televisión y su llegada a las redes sociales donde actualmente conduce dos programas online, "El Aperitivo" que trasmite diariamente vía Instagram y "Elegidos y Referentes".

El conductor indicó que hace mucho tiempo no ve televisión abierta "hace cuatro años que no veo tele" luego agregó que "me han invitado mucho a programas de televisión pero a mi no me conviene en este minuto"

Al ser consultado por los motivos, señaló que "no es rentable. Lo que pagan da para la risa y muchas veces es menos de lo que yo cobro por posteo mío en Instagram. Y tampoco me da confianza ir a un programa. Pfff...¿Para qué?" ahondando sobre el tema, el ex Primer Plano indicó que "¿Para que lo repitan un montón de veces sin pagarme? Han repetido muchas veces el capítulo de la "Divina Comida". No importa que no me paguen, pero me parece demasiado precario a nivel comunicacional".

Continuó comentando que "a pesar que no tienen recursos para contenidos nuevos, dale programación al adulto mayor o a los niños, si hay tantas familias que no tienen plata para pagar Netflix o esas cosas”.

Sobre su desinterés en la televisión Castell comentó que prefiere seguir de manera online. “Me di cuenta que las redes sociales son mucho más rentables que la TV y la relación que tengo con el público es sin filtro. Me fascina".