"Con las manos en la masa...": Exponen la razón del quiebre entre Camila Andrade e Ignacio Casale

Desde marzo de este año que Camila Andrade e Ignacio Casale no están juntos. Abriendo el 2021 confirmaron el quiebre de su relación, pero sin entregar detalles sobre los motivos. Y hasta ahora eso se había mantenido en secreto.

En lo que ya se está volviendo una tradición del fin de semana, Cecilia Gutiérrez abrió una vez más la caja de Pandora... En realidad, fue la caja de preguntas en sus historias de Instagram, pero es algo similar.

En esta instancia, la panelista de Zona de Estrellas reaccionó ante la pregunta: "¿Verdad que Ignacio Casale le puso los cuernos a la María José Galilea y a la Camila Andrade?".

Fue entonces que la periodista soltó la bomba y expuso que la ahora cantante y el deportista terminaron debido a una infidelidad.

En respuesta a la pregunta Cecilia, indicó que "así es y la Camila lo encontró con las manos en la masa con una reina de belleza".

Ante el impacto de sus seguidores, Gutiérrez no tardó en aclarar que "no es la Daniela Nicolás para que no se pasen rollos".

Así mismo, en otras historias, confirmó lo ávida por darle "me gusta" que se ha mostrado la ex de Arturo Vidal, Marité Matus, ante las publicaciones de Cásale en su Instagram. Mish...