¡Tras Better Call Saul! Bob Odenkirk se suma The Bear 2, segunda temporada de la exitosa serie

The Bear estrenó su primera temporada en 2022 en Star+ la serie se transformó en un éxito para la plataforma y durante marzo se confirmó que una segunda temporada estaba en producción.

La historia de Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White) que llega a Chicago a administrar la tienda de sándwiches de su familia tendrá el estreno de su segunda temporada en junio de 2022.

Se suma a la segunda temporada

El actor Bob Odenkirk, conocido por su papel de Jimmy McGill/Saul Goodman en Breaking Bad y el spin off de la serie “Better Call Saul” se sumará a la segunda temporada de The Bear según reportes de Variety.

El reporte de Variety señala que por el momento el papel de Odenkirk en The Bear se mantiene en secreto pero se dice que el actor de Better Call Saul participará como invitado en el programa y no como parte del elenco principal de la serie.

Asimismo los representantes del actor y también desde FX se mantienen sin comentar sobre el papel de Odenkirk en “The Bear 2”.

¿De qué trata la serie The Bear?

The Bear nos relata la historia de Carmy, un chef de elite que regresa a su hogar en Chicago para hacerse cargo de la sandwichería de su familia llamado “The Original Beef of Chicagoland”, esto luego de que su hermano cometiera suicidio.

Es con esto que Carmy debe de aprender a equilibrar las realidades de una pequeña cocina, así como sus relaciones familiares mientras lidia con el impacto del suicidio de su hermano.

La segunda temporada nos mostrará el renacimiento de la concina de "The Original Beef of Chicagoland" ahora bajo el mando de Carmy y contará con 10 episodios, dos más que la temporada anterior.

La primera temporada de la serie cuenta con ocho capítulos de aproximadamente entre 20 y 45 minutos y se encuentra disponible en el streaming de Star+.