La noche de este domingo 5 de febrero se realizó la 65° edición de los Premios Grammy, instancia que busca premiar a lo mejor de la música del último año.

Con grandes ganadores como Harry Styles que logró obtener dos megáfonos y uno de ellos es el más importante ya que Harry’s House se llevó el premio a Álbum del Año y a Mejor Álbum Pop Vocal.

Beyoncé rompe récord

La cantante Beyoncé lideró las nominaciones de este año en los Grammys al conseguir un total de 9 nominaciones entre las que se encontraba Álbum del Año con su más reciente álbum de estudio llamado Renaissance, el que perdió ante Harry’s House, algo que para muchos fue un robo.

Si bien no recibió el megáfono a Álbum del Año si ganó en las categorías de Mejor Canción R&B con “CUFF IT”, Mejor Álbum de Música Dance/Electrónica, Mejor Interpretación Dance/Electrónica con “Break My Soul” y Mejor Interpretación R&B Tradicional con “Plastic Off the Sofa”.

Con estos cuatro nuevos premios obtenidos la cantante destronó a Georg Solti, quién cuenta con 31 galardones, al contar con 32 galardones obtenidos convirtiéndose en la artista con más Grammys en la historia de los premios, lo que sin duda se suma a los hitos en la historia de su carrera musical.

Nueva gira mundial

Beyoncé, como siempre, vuelve con todo y es que días antes la Queen B anunciaba en redes sociales que se embarcará en un nuevo tour mundial para promocionar su nuevo disco Renaissance llamada “RENAISSANCE WORLD TOUR” que dará inició en Europa y que luego continuará por Estados Unidos.

Esperemos que la cantante confirme nuevas fechas y incluya a latinoamérica con este nuevo tour que marca su regreso a los escenarios.