Better Call Saul | Final de la mitad de temporada impacta a los fanáticos: ¿Cuál será el destino de Kim?

Preparándonos para el final de Better Call Saul podría definirse el último capítulo estrenado, el que viene a cerrar la primera parte de la temporada final y dejando un montón de dudas y tensión para los últimos episodios a estrenarse en julio.

Y es que la realidad de Jimmy /Saul y Kim Wexler dio un golpe enorme, ya que luego de armar un plan para desacreditar y molestar a Howard, todo se salió de las manos.

¡Aviso de spoilers! Si no viste el último capítulo de Better Call Saul temporada 6, no sigas leyendo:

El séptimo episodio de la sexta temporada de Better Call Saul tuvo al fin el plan final de Jimmy/Saul y Kin contra Howard. En una reunión con los abogados de Sandpiper, asilo que estafó a varios clientes inicial de Jimmy McGill, Howard se puso en ridículo y arruinó la estrategia de la firma HHM.

Este fue hasta la casa de Jimmy y Kim para enfrentarlos y a la vez felicitarlos por ganarle, pero todo se vino abajo cuando apareció Lalo Salamanca.

Luego de engañar a Gustavo Frings y sus hombres para que quitaran la seguridad de varios lugares, entre ellos la casa de Goodman y Wexler, Lalo entró a la casa y mató a sangre fría a Howard, todo esto para poder hablar con sus abogados.

La escena termina con ambos asustados por lo que vaya a hacer Lalo, que tiene un nuevo plan ahora tras conocer que Frings tiene una cocina para hacer droga en una lavandería.

¿Qué se viene para el futuro de Kim y Saul?

Sin duda es la pregunta que más se hacen los fans. Y es que al saber que en Breaking Bad no aparece Kim Wexler, muchos realizan teorías sobre cuál será su futuro de ser la esposa de Saul/Jimmy, a desaparecer de la historia.

Sin duda que Lalo, quien tampoco aparece en Breaking Bad, podría tener algo que ver con esto. Mucho más ahora que Howard murió en el piso de la casa de Kim y Saul/Jimmy.

La producción emitió un pequeño teaser de los capítulos finales de Better Call Saul, aunque sin muchas pistas más que ver el living donde terminó el episodio 7. Por ahora habrá que esperar el regreso de los capítulos finales, aunque es sabido que la ficción precuela de Breaking Bad tiene guardadas varias sorpresas, incluyendo el regreso de Walter White y Jesse Pinkman.

¿Cuándo se estrenan los episodios finales de Better Call Saul?

La segunda mitad de temporada de Better Call se estrena el 12 de julio del 2022, con un capítulo semanal en Netflix.