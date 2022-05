Quedan solo horas para el estreno del séptimo y último capítulo de la primera mitad de la sexta temporada de Better Call Saul, la serie spin-off de Breaking Bad protagonizada por Bob Odenkirk.

Esta nueva entrega, será la despedida de la historia sobre Jimmy McGill y su proceso para transformarse de manera definitiva en el abogado Saul Goodman, personaje que conocimos por primera vez en la segunda temporada de la serie original.

Como lo adelantábamos hace algún tiempo, esta entrega contará con el regreso de importantes personajes como Leonel y Marco Salamanca, mejor conocidos como Los Primos, Walter White y Jesse Pinkman interpretados por Bryan Cranston y Aaron Paul.

El sexto episodio, muestra a Lalo rastreando a Casper en Alemania, un miembro del equipo de Werner por lo que decide interrogarlo, mientras que Jimmy fotografía a un actor que se hace pasar por Rand Casimiro.

¿A qué hora se estrena el último capítulo de Better Call Saul 6 parte 1?

El séptimo episodio de Better Call Saul 6 que tendrá por nombre "Plan and Execution" se estrenará este lunes en AMC y mañana martes 24 de mayo lo hará en la plataforma de streaming Netflix en los siguientes horarios:

México: 02:00 AM

Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 03:00 AM

Bolivia, Venezuela y Puerto Rico: 04:00 AM

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 05:00 AM