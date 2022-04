El actor de Better Call Saul será protagonista de una nueva serie dramática en AMC.

Después de Better Call Saul | ¿Cuál es el nuevo proyecto de Bob Odenkirk?

Better Call Saul, la serie derivada de Breaking Bad estrenó recientemente su sexta y última temporada en el streaming, generando alta expectación entre los fanáticos que esperaron casi dos años por volver a ver a Bob Odenkirk en el papel de Saul Goodman.

Si bien, todavía quedan muchos capítulos por estrenarse, la serie concluirá este año sus transmisiones, por lo que muchas personas ya se preguntan cuáles son los nuevos proyectos del destacado actor.

La buena noticia para los fans, es que recientemente AMC ha dado luz verde para una nueva serie protagonizada por Odenkirk, que estará basada en una novela de Richard Russo, que cuenta una historia de crisis de mediana edad ambientada en Railton College en Pennsylvania Rust Belt.

¿Cuál es la nueva serie de Bob Odenkirk?

Se trata de Straight Man, donde Bob Odenkirk protagonizará a William Henry Devereaux Jr., el poco probable presidente del departamento de inglés.

"El dicho dice 'la tercera vez es un encanto', pero cuando se trata de Bob Odenkirk en AMC, la primera y la segunda vez fueron encantadoras, cautivadoras y visceralmente entretenidas", manifestó Dan McDermott, presidente de entretenimiento y AMC Estudios. “A medida que 'Better Call Saul' comienza su sexta y última temporada épica, no podríamos estar más entusiasmados con la perspectiva de mantener a Bob en casa en AMC y verlo dar vida a otro personaje matizado, complicado e inolvidable”, agregó.

De esta manera, el protagonista de Better Call Saul, es el segundo miembro de la serie en tener una nueva producción en AMC antes del final del programa. Anteriormente, lo hizo Giancarlo Esposito, quien interpretó a Gus Fring tanto en "Breaking Bad" como en "Better Call Saul", con la serie dramática de AMC "The Driver".