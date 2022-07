Beavis y Butt-Head están de regreso con un nuevo revival de la serie animada de MTV de los años 90 a cargo del servicio de streaming Paramount Plus. Además, este jueves se revelaron las primeras imágenes de la producción.

Creados por Mike Judge en 1992, Beavis y Butt-Head son dos adolescentes holgazanes que comparten una libido extrema y una completa incapacidad para atraer mujeres.

Aunque la nueva serie contará con mejor calidad de imagen, la producción promete que los absurdos amigos seguirán siendo los mismos.

Esta noticia se da a conocer luego de que hace algún tiempo se lanzara "Beavis and Butt-Head Do the Universe", una secuela del streaming que vio a los dos viajar en el tiempo desde 1998 (el año siguiente al final de la serie original) hasta 2022.

¿Cuándo se estrena el reinicio de Beavis y Butt-Head?

Beavis and Butt-Head se estrenará el próximo 4 de agosto en la plataforma de streaming Paramount+.

Revisa el adelanto a continuación.