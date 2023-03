Everything Everywhere All At Once se coronó como la favorita de la noche en la 95° edición de los Premios Oscars que se realizó la noche del 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

De un total de 11 nominaciones, la cinta se llevó un total de 7 estatuillas llevándose los premios de Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Montaje y Mejor Guión Original.

Dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert la historia de ciencia ficción que cautivó a la audiencia en los cines, finalmente arrasó en la ceremonia de premiación al ganar las categorías más importantes.

¿Dónde ver Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo en el streaming?

La película protagonizada por Michelle Yeoh, quién se llevó la estatuilla a Mejor Actriz, se encuentra disponible en el streaming de mano de Amazon PrimeVideo, la película de los Daniels llegó la semana pasada a la plataforma y ya puedes disfrutarla en la comodidad de tu hogar.

Hay que recordar que la cinta se estrenó el año pasado en los cines de nuestro país y tuvo un pasó corto por las salas, razón por la cual se reestrenó en algunos cines nuevamente hace unas dos semanas, contando aún con funciones disponibles.

¿De qué trata Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo?

La cinta de los Daniels nos relata la historia de Evelyn, una inmigrante china en Estados Unidos que por ciertas razones termina en una pelea multiversal para poder salvar su universo y el multiverso completo de Jobu Tupaki.

Explorando otros universos, Evelyn descubre otras versiones de sí misma en una aventura por mundos infinitos en los que existen una cantidad enorme de posibilidades, todo esto mientras trata de comprenderse a sí misma y a su familia.