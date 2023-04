Michelle Yeoh ganó recientemente su primer Oscar a Mejor Actriz por su actuación de Evelyn Wang en Everything Everywhere All At Once, se encuentra actualmente en su natal Malasia en dónde fue recibida a lo grande por sus compatriotas en el aeropuerto de Kuala Lumpur.

Yeoh se convirtió en la primera mujer asiática en recibir un Oscar y ahora volverá nuevamente a interpretar uno de sus tantos papeles para una nueva película del Universo de Star Trek.

Regresa la emperadora

La actriz interpretó a la emperadora Philippa Georgiou en Star Trek: Discovery en su primera temporada y ahora volverá a interpretar el papel en Star Trek: Section 31, película que está preparando Paramount+ que se sumará al Universo de Star Trek.

Según lo informado por Deadline, Yeoh estaba en conversaciones para aparecer en el proyecto desde 2018, para posteriormente en 2019 confirmarse que el proyecto sería una serie para CBS All Access, que actualmente será rediseñada como una película que llegará al streaming de Paramount+.

La producción de Star Trek: Section 31 comenzará a finales de año y Michelle Yeoh ya se mostró emocionada por volver a interpretar a la emperadora.

“Estoy más que emocionada de volver a mi familia de Star Trek y al papel que he amado durante tanto tiempo”, mencionó.

“La Sección 31 ha estado muy cerca de mi corazón desde que comencé el viaje de interpretar a Philippa todo el tiempo cuando se lanzó está nueva era dorada de Star Trek”, agregó.

“Verla finalmente tener su momento es un sueño hecho realidad en un año que me ha mostrado el increíble poder de nunca renunciar a tus sueños. No podemos esperar para compartir lo que te espera y hasta entonces ¡vive mucho y prospera! (a menos que la emperatriz Georgiou decrete lo contrario)”, finalizó.

La película será dirigida por Olatunde Osunsanmi en base a un guión de Craig Sweeny y nos contará una historia en la que la emperadora se une a una división secreta de la Flota Estelar encargada de proteger a la Federación Unida de Planetas.