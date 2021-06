Así rompió la burbuja: La ruta de chipe libre que tuvo Arturo Vidal en pandemia

Arturo Vidal ha sido el protagonista indiscutido de las polémicas esta semana, una vez que quedó al descubierto que, teniendo un pase especial otorgado como jugador de La Roja para ingresar al país, rompió los protocolos preventivos dispuestos por las autoridades para controlar la pandemia y reventó la burbuja sanitaria decretada para el plantel que jugará las Eliminatorias a Qatar 2022.

No se trata solamente de un desliz con el supuesto romance con una modelo chilena que quedó expuesto el fin de semana, sino que tuvo todo un recorrido por la capital que lo tuvo visitando distintos lugares, además de encontrarse con múltiples personas, antes de que el Cuerpo Técnico de la Selección Nacional confirmara que era el caso positivo de Covid-19.

La alerta la levantó Cecilia Gutiérrez con un video publicado en su Instagram, en el que criticó al periodismo deportivo por hacer vista gorda de lo que estaba pasando con el retorno del volante del Inter de Milán a Chile.

"Supuestamente hay un convenio entre la autoridad y la ANFP para que ellos hagan una burbuja sanitaria, cosa que claramente no se cumplió. Él fue visto en Vitacura en un restaurante, La Cabrera. Los garzones subieron fotos con él. Después en el Club Hípico, en un casino", comentó la panelista de Zona de Estrellas.

Y añadió que "hace días que se sabe que esto no se ha cumplido, que los protocolos no han sido cumplidos por parte de la selección, pero nadie dice nada. Claramente el fútbol tiene un derecho que el resto de los deportes no tienen, no solo con esto, sino que con muchas cosas".

"Es el único deporte que sigue funcionando mientras otras personas que practicamos deporte lamentablemente tenemos que encerrarnos en nuestras casas y somos castigados si metemos ruido, si es que salimos a la calle", concluyó.

Arturo Vidal con sus anfitriones en el restaurant La Cabrera.

Este martes, La Tercera entregó nuevos detalles de la ruta de chipe libre que tuvo el jugador y que partió el pasado 25 de mayo, cuando llegó al aeropuerto Arturo Merino Benítez, desde donde se encaminó hacia una clínica para practicarse el respectivo examen PCR exprés, para luego quedarse aislado en Juan Pinto Durán esperando la confirmación del negativo, que finalmente se hizo realidad.

Si bien no venía contagiado desde Europa, ese mismo día compartió una cena con cuatro amigos, uno de ellos el responsable de sus caballos y quien dio positivo para Covid-19 días después.

Para el miércoles, la agenda de Vidal estuvo abultada: grabó un comercial para una marca de ropa por horas, almorzó junto amigos en el restaurante del sector oriente mencionado por Gutiérrez La Cabrera.

Cecilia Gutiérrez también alertó sobre la grabación de un comercial que concretó Arturo Vidal.

Entonces, emprendió rumbo al Club Hípico, donde pasó un rato con sus cercanos, se tomó fotos, olvidando el distanciamiento o cualquier medida preventiva por el coronavirus. De ahí salió la foto que se ha vitalizado en redes sociales junto a una de sus yeguas.

El jueves tuvo traslados entre comunas en Fase 2, sin romper las iniciativas de las autoridades, entrenó y también visitó a sus caballos.

Al día siguiente, el viernes 28, visitó a los jugadores de su club de Rodelindo Román, para luego acudir a vacunarse. Para la tarde de ese mismo día, surgieron los primeros síntomas.

"Mi consejo es muy simple: si quieres algo trabaja duro para conseguirlo!!!���� ���������� yo soy feliz y amo mis caballitos!!!", comentó Arturo Vidal desde el Club Hípico.

Algo que desembocó en las declaraciones publicadas este lunes por Arturo en su Instagram, donde indicó que "lamentablemente en el control de hoy me entero que resulté positivo de covid, a consecuencia de un amigo que estando sin síntomas dio positivo en un control preventivo".

La Tercera sostiene que "en la Roja existe una parte del plantel que está ofuscado con el King. Sienten que los expuso a la enfermedad por el nulo autocuidado del volante en su arribo al país".

A la molestia de sus compañeros se suma el hecho de que la mañana de este martes, la subsecretaria Paula Daza indicó que se realizará una investigación para comprobar si el seleccionado nacional incumplió las reglas sanitarias de toda persona que ingresa al país.

Arturo Vidal vacunándose en Chile, el pasado viernes. La foto la compartió en su propio Instagram.

"Como cualquier persona que llega a nuestro país, tiene que respetar las normas sanitarias. De acuerdo a la investigación, una persona que vulnera esta normativa se arriesga a un sumario sanitario", puntualizó la funcionaria del Ministerio de Salud.

Por la tarde, Gary Medel publicó un pantallazo de una conversación remota que tuvo con Vidal, mientras permanece hospitalizado, confirmando que "está vivo".

"Claro hermanito. Aún me queda mucho por seguir callando bocas", recalcó Vidal, a modo de respuesta.

Por otro lado, los comentaristas deportivos ya iniciaron su arremetida por la conducta del jugador y entre ellos ya han destacado figuras críticas como Juan Cristóbal Guarello, Luka Tudor y Patricio Yañez. Mientras, Arturo Vidal sacó la artillería pesada del género urbano para reaccionar ante sus críticos.